сегодня в 16:56

Минобороны Литвы: установлены противотанковые «зубы дракона» на границе с РФ

Литовские пограничники разместили «зубы дракона» «против российских танков» на мосту, который соединяет республику с территорией РФ. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на местное Минобороны.

«Зубы дракона» установили, чтобы обеспечить более эффективную защиту. Также на мосту установят ежи и колючую проволоку.

При этом президент России Владимир Путин множество раз отмечал, что Россия не планирует атаковать страны Североатлантического альянса. Для РФ в этом нет смысла.

Ранее в Литве начали строить военную базу НАТО. В ней разместится до 4 тыс. немецких солдат.