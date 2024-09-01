МИД РФ: Москва не собирается атаковать страны НАТО

В МИД России заявили, что у страны нет планов атаковать территорию НАТО

В СМИ распространилась информация, что стартовало начало строительство Литвой военной базы, которая должна первой принять «удар» России. В МИД РФ заявили, что у Москвы нет планов атаки территории стран НАТО, пишет РИА Новости .

По данным СМИ, на новой военной базе в Литве уже к 2027 году должны разместиться 4 тыс. солдат бундесвера.

«Она (военная база. — Ред.), дескать, должна принять на себя „первый удар“ российских войск в случае их нападения на прибалтийскую страну. Высокопоставленные военные чиновники ФРГ считают, что Россия в ближайшие 5–7 лет „может атаковать“ натовскую территорию», — заявили в МИД РФ, отметив, что на самом деле таких планов у России нет.

В последнее время западные страны все чаще говорят о якобы существующей угрозе со стороны Москвы, однако в Кремле это опровергают и подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но потенциально опасные действия для ее интересов ни в коем случае не оставит без внимания.