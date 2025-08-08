Минобороны Индии назвало фейком публикации о приостановке покупок оружия у США

Публикации о том, что Нью-Дели поставило на паузу оборонные закупки у Вашингтона, — «ложные и сфабрикованные». Об этом РИА Новости рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны Индии.

До этого Reuters писало, что Нью-Дели якобы поставило на паузу планы по закупке новых видов оружия и самолетов у Соединенных Штатов после введения пошлин.

В Индии подчеркнули, что разные случаи закупок рассматривают в рамках имеющихся процедур.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в размере 25% на импорт из Индии за покупку ей нефти в РФ. Их размер был увеличен до 50%.