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Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии за закупки нефти из РФ

Глава американского государства Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вводятся дополнительные пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти, сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины 25% для Индии в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что нападки на страну со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза из-за импорта российской нефти необоснованны и неблагоразумны.

Какой эффект могут оказать 100-процентные торговые пошлины, которые США грозятся ввести в отношении стран, экспортирующих российские энергоносители, читайте в материале РИАМО.