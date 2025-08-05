МИД Индии: нападки США и ЕС из-за импорта нефти из России необоснованны

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что нападки на Индию со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза из-за импорта российской нефти необоснованны, сообщает RT .

По его словам, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов, а также для обеспечения экономической безопасности.

«Нападки на Индию являются необоснованными и неблагоразумными», — подчеркнул он.

Ранее телеканал CNBC заявил, что Индия оказалась в замешательстве — с одной стороне у нее отношения с Соединенными Штатами, с другой выгодные поставки энергоресурсов из РФ. Аналитики не считают, что Нью-Дели пойдет на обострение с президентом США Дональдом Трампом.