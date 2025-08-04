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CNBC: Индия не будет рвать отношения с Вашингтоном ради российской нефти

Телеканал CNBC отметил, что Индия пребывает в «замешательстве»: с одной стороны — отношения с США, с другой — выгодные поставки топлива из России, сообщает «Царьград» .

Аналитики заявили о маловероятности того, что Нью-Дели захочет обострить отношения с американским президентом Дональдом Трампом.

Следует отметить, что когда появилась перспектива введения вторичных санкций со стороны США за сотрудничество с Россией, министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, находясь с визитом в Америке, заявил о готовности страны прекратить закупки российской нефти.

На текущий момент правительство Индии не отдавало распоряжений нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) прекратить закупки российской нефти или искать других поставщиков.