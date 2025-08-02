В Индии не давали указаний прекратить закупки нефти у России
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Индейское правительство не отдавало распоряжений нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) прекратить закупки российской нефти или искать других поставщиков, сообщает ТАСС.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил об отказе Индии от российской нефти. При этом в Минэнерго Индии пока не прокомментировали слова главы Белого дома. На сегодняшний день Индия является ключевым импортером нефти из РФ.
«Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти», — сказал источник в правительстве.
Собеседник агентства добавил, что также власти страны не давали указаний местным НПЗ искать другие источники поставок энергоносителей.