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В Индии не давали указаний прекратить закупки нефти у России

Индейское правительство не отдавало распоряжений нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) прекратить закупки российской нефти или искать других поставщиков, сообщает ТАСС .

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил об отказе Индии от российской нефти. При этом в Минэнерго Индии пока не прокомментировали слова главы Белого дома. На сегодняшний день Индия является ключевым импортером нефти из РФ.

«Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти», — сказал источник в правительстве.

Собеседник агентства добавил, что также власти страны не давали указаний местным НПЗ искать другие источники поставок энергоносителей.