Трамп заявил об отказе Индии от российской нефти

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Трамп: Дели может отказаться от российской нефти

По его словам, он располагает информацией о готовящемся отказе Дели от закупок российской нефти.

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — заявил Трамп, не уточняя источники своей осведомленности.

В Минэнерго Индии пока не прокомментировали слова Трампа.

С 2022 года Индия увеличила закупки российской нефти в 22 раза, став ключевым импортером на фоне санкционного давления на Москву.