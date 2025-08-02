Трамп заявил об отказе Индии от российской нефти
Трамп: Дели может отказаться от российской нефти
Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно энергетической политики Индии, сообщает ТАСС.
По его словам, он располагает информацией о готовящемся отказе Дели от закупок российской нефти.
«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — заявил Трамп, не уточняя источники своей осведомленности.
В Минэнерго Индии пока не прокомментировали слова Трампа.
С 2022 года Индия увеличила закупки российской нефти в 22 раза, став ключевым импортером на фоне санкционного давления на Москву.