Верховный комиссар Индии в Великобритании Викрам Дораисвами резко ответил на западную критику в адрес Нью-Дели за импорт российской нефти, сообщают «Ведомости» .

В интервью The Times of India он напомнил, что европейские страны сами продолжают закупать у России редкоземельные металлы и энергоносители, но при этом осуждают Индию за аналогичные сделки.

«Вы хотите, чтобы мы отключили экономику?» — заявил индийский дипломат

Наши отношения с Россией исторические — они включают сотрудничество в сфере безопасности, особенно в те годы, когда Запад отказывался продавать нам оружие, но охотно вооружал наших соседей, добавил политик.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что если за 50 дней конфликт на Украине не будет урегулирован, США введут 100%-ные пошлины на российский импорт — и под удар могут попасть торговые партнёры Москвы, включая Индию.