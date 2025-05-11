Минюст Украины: Венгрия отложила встречу по нацменьшинствам в Ужгороде

Венгрия отложила переговоры по вопросам национальных меньшинств, которые должны были пройти 12 мая на Украине. Между государствами были договоренности о том, что встречу организуют в Ужгороде, сообщает в Telegram-канале Министерство юстиции Украины.

Ожидалось, что встреча позволит начать регулярно проводить такие переговоры.

До этого в Будапеште стороны запустили работу экспертных групп. Они должны были рассматривать 11 рекомендаций Венгрии для Киева. Делегация из Украины надеялась получить первые результаты уже 12 мая.

Консультации собирались провести в Ужгороде. Туда уже приехала украинская делегация.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сказал, что Венгрия считает преждевременным разговор об отправке миротворцев на Украину до тех пор, пока нет договоренности РФ и США. Сперва нужно подписать соглашение.