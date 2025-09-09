Министра финансов раздели до трусов и избили

В Непале протестующие до трусов раздели министра финансов и погнали его по реке

Протестующие в Непале избили убегавшего от них министра финансов Прасада Пауделя и раздели его до трусов, а когда чиновник пытался скрыться в реке, его снова догнали и ударами погнали по водоему. Ранее непальские бунтовщики устроили «охоту» за госслужащими, от их действий уже погибла жена экс-премьера Раджьялакшми Читракар, сообщает SHOT .

Министр пытался убегать от разъяренной толпы на улицах Катманду, но его отправили в нокдаун ударом ноги и поймали. После этого главу Минфина раздели до нижнего белья и поволокли по дороге, однако он попытался сбежать и прыгнул в реку. Там его снова схватили и погнали по водоему, параллельно избивая.

Во время сегодняшних протестов также скончалась жена бывшего премьер-министра Непала Джала Натх Кханала. Бунтовщики подожгли дом, когда в нем находилась женщина — ее успели вызволить и госпитализировать, но она умерла от полученных травм.

Ранее митингующие избили еще одного экс-премьера Непала Шера Бахадура Деуба и его супругу Арзу Рану Деуба, ворвавшись к ним в дом.

СМИ называли массовые протесты в Непале «Революцией поколения Z» или «Революцией зумеров», потому что в них в участвует много юных и молодых граждан. Митинги начались 8 сентября из-за того, что власти заблокировали мессенджеры, в том числе Facebook* и Instagram*, Reddit, LinkedIn и X.

Ранее India Today сообщала, что из-за вспыхнувших беспорядков президент Непала Рама Чандра Паудела подал в отставку, но позже опровергла это сообщение. По данным СМИ, во время «Революции зумеров» более 20 человек погибли и свыше 500 пострадали.

* Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена