Министр обороны Индии следом за Моди не поедет на парад 9 Мая в Москве

Министр обороны Индии Раджнат Сингх не поедет на парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Вместо него, скорее всего, отправится заместитель Санджай Сет, сообщает РБК со ссылкой на India Today.

Такое решение приняли из-за эскалации в отношениях Индии и Пакистана.

Изначально на парад в Москве должен был приехать премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее президент Сербии Александр Вучич прервал командировку в США из-за плохого самочувствия. Он вернулся на родину и был госпитализирован в военно-медицинскую академию в связи с состоянием здоровья. Есть вероятность, что из-за этого политик пропустит Парад Победы в Москве, на который обещал приехать.