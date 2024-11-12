Министр иностранных дел Китая Ван И оценил отношения между РФ и КНР

Ван И: отношения РФ и Китая прошли испытания переменами в современном мире

Отношения между Москвой и Пекином сохранились, несмотря на изменения в мире. Они продолжают стабильно развиваться, сказал министр иностранных дел Китая Ван И на консультациях вместе с секретарем совета безопасности России Сергеем Шойгу, сообщает ТАСС .

Под руководством Владимира Путина в РФ и Си Цзиньпина в КНР между государствами налажено всеобъемлющее партнерство стратегического взаимодействия. Отношения здоровые, отметил Ван И.

Глава МИД Китая добавил, что КНР и РФ придерживаются принципа добрососедства. Между государствами установлена дружба, взаимодействие и сотрудничество, которое выгодно всем сторонам.

Ранее издание Hill писало, что в планах у избранного президента США Дональда Трампа разорвать связи между РФ, КНР, Ираном и КНДР. Для этого он будет угрожать государствам и устанавливать отношения с их союзниками.