Hill: Трамп планирует разорвать отношения между Китаем, Россией, Ираном и КНДР

Президент США Дональд Трамп хочет разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hill.

В публикации говорится, что Трамп будет использовать «свою фирменную смесь воинственных угроз и дружеских отношений», чтобы разорвать связи между «противниками США — Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей».

Также указывается на враждебный настрой Трампа по отношению к европейским союзникам и НАТО из-за того, что они слишком полагаются на военную поддержку США.

Выборы президента США состоялись 5 ноября 2024 года. По итогам голосования кандидат Дональд Трамп набрал наибольшее количество голосов и стал 60-м президентом Штатов. Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу с победой.