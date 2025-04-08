Министр экономики Грузии Давиташвили увидел выгоду в американских пошлинах

Министр экономики и устойчивого развития, первый вице-премьер Грузии Леван Давиташвили отметил, что введенные Вашингтоном пошлины могут положительно повлиять на экономическое развитие страны, сообщает газета «Взгляд» .

США ввели против Грузии тарифные ставки в размере 10%. По словам Давиташвили, они могут стать долгосрочными. При этом он увидел выгоду в пошлинах.

Министр напомнил, что страна экспортирует в США продукции примерно на 150 млн долларов, а более половины этих товаров — ферросплавы, тарифы их не касаются.

По словам Давиташвили, допрасходы на остальную продукцию составят 4 млн долларов, что «практически ничего». При этом, по словам министра, Грузия может получить выгоду благодаря десятипроцентному тарифу.

Некоторые грузинские товары, такие как вино, могут получить преимущество по сравнению с теми, которые облагаются гораздо большими пошлинами. То есть экспорт этой продукции может быть стимулирован. Давиташвили считает, что инвесторы увидят это выгоду, так что Грузия ожидает дополнительные инвестиции.

Ранее США объявили о введении новых пошлин на товары из других стран. Так, для Евросоюза тариф составил 20%, КНР — 34%.