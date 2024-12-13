МИД Украины призвал Запад срочно поставить Киеву 20 систем ПВО
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Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига после российских ударов возмездия за ракетную атаку Таганрога призвал западных союзников срочно поставить Киеву 20 систем противовоздушной обороны (ПВО).
«Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T», — написал глава украинской дипломатии в соцсети X (бывший Twitter).
В первых числах декабря Сибига уже обращался к США и ЕС с просьбой предоставить Украине не менее 20 дополнительных средств ПВО.
Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку американскими ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.