МИД Украины призвал Запад срочно поставить Киеву 20 систем ПВО

сегодня в 14:44

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига после российских ударов возмездия за ракетную атаку Таганрога призвал западных союзников срочно поставить Киеву 20 систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T», — написал глава украинской дипломатии в соцсети X (бывший Twitter).

В первых числах декабря Сибига уже обращался к США и ЕС с просьбой предоставить Украине не менее 20 дополнительных средств ПВО.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что российская армия нанесла массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку американскими ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге.