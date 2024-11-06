МИД: Россия в работе с США будет ориентироваться на достижение целей СВО

В МИД РФ сделали заявление в связи с выборами в США, в которых победил республиканец Дональд Трамп. Дипломатическое ведомство отметило, что в работе с Америкой Россия продолжит ориентироваться на достижение целей СВО.

В заявлении указано, что результаты выборов показывают недовольство американцев политикой страны в последние годы. Трамп сделал ставку на экономические и политические вопросы, которые действительно волнуют народ.

Однако все это не меняет внутреннего гражданского раскола в США. Более того, элита все еще придерживается антироссийских установок. При этом РФ готова работать с новой администрацией, но при этом будет отстаивать национальные интересы страны, ориентируясь на поставленные цели СВО.

«Наши условия неизменны и в Вашингтоне хорошо известны», — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США необходимо преодолеть внутренний раскол в обществе независимо от итогов выборов. Она отметила, что сейчас главная боль Америки как нации и народа — сделать так, «чтобы эти результаты приняло само американское общество, учитывая опыт прошлых выборов».