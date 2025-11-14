МИД России назвал изменение позиции Вашингтона в ООН «позитивным шагом»
В ходе заседания Третьего комитета Генассамблеи ООН Соединенные Штаты впервые с начала специальной военной операции отказались поддержать западную поправку, обвинявшую Россию в использовании «мнимого предлога борьбы с неонацизмом» для оправдания СВО, сообщает РИА Новости.
Резолюция «Борьба с героизацией нацизма», инициированная Москвой, была одобрена большинством голосов.
Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев отметил изменение позиции американской делегации как положительный результат.
Ранее с 2024 года данная резолюция уже принималась Генассамблеей ООН при поддержке 119 государств, тогда против проголосовали 53 страны, включая Украину, США и Германию.
Ранее США стремились к корректировке проекта антироссийской резолюции ООН, касающейся ситуации на Украине.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.