США впервые с 2022 года отказались поддержать антироссийскую поправку в ООН

В ходе заседания Третьего комитета Генассамблеи ООН Соединенные Штаты впервые с начала специальной военной операции отказались поддержать западную поправку, обвинявшую Россию в использовании «мнимого предлога борьбы с неонацизмом» для оправдания СВО, сообщает РИА Новости .

Резолюция «Борьба с героизацией нацизма», инициированная Москвой, была одобрена большинством голосов.

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев отметил изменение позиции американской делегации как положительный результат.

Ранее с 2024 года данная резолюция уже принималась Генассамблеей ООН при поддержке 119 государств, тогда против проголосовали 53 страны, включая Украину, США и Германию.

Ранее США стремились к корректировке проекта антироссийской резолюции ООН, касающейся ситуации на Украине.

