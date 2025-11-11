Американская сторона стремится к корректировке проекта антироссийской резолюции ООН, касающейся ситуации на Украине. Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на изъятии из текста таких определений, как «нарушение границ» и «враждебные действия», пишет ТАСС со ссылкой на Kyiv Post.

Осведомленный источник из дипломатических кругов сообщил, что Вашингтон добивается пересмотра формулировок в готовящейся резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по украинскому вопросу. Основное требование — исключение упоминаний о «целостности территории» и «акте агрессии».

В статье издания подчеркивается обеспокоенность западных государств в связи с позицией США. По словам неназванного европейского дипломата, это является очередным свидетельством отхода Вашингтона от поддержки ключевых интересов Украины в важный момент. Ожидается, что голосование по резолюции состоится в ближайшее время.

Ранее США уже предпринимали аналогичные попытки внести изменения в резолюции. Например, 24 февраля на заседании Генеральной Ассамблеи ООН проходило голосование по двум резолюциям, посвященным кризису на Украине. Одна из них, разработанная Киевом совместно с рядом европейских стран, носила выраженный антироссийский характер. Другая, предложенная Вашингтоном, была составлена в более нейтральных выражениях.

Оба документа были приняты, однако европейские страны путем голосования добавили антироссийские формулировки в американский проект. В результате США предпочли воздержаться от голосования по собственной резолюции.

