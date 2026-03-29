МИД РФ: спецслужбы США активизировали «охоту» за россиянами по миру
В МИД РФ рассказали, что американские спецслужбы с недавних пор усиленно «охотятся» за россиянами по всему миру, сообщает РИА Новости.
В ведомстве заявили, что американские спецслужбы в последнее время часто отправляют в третьи страны запросы на задержание и арест российских граждан.
В МИД РФ назвали это настоящей «охотой» за россиянами.
В ведомстве предупредили соотечественников о росте угрозы задержаний в третьих странах по запросам американских спецслужб.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.