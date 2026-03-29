сегодня в 07:40

МИД РФ: спецслужбы США активизировали «охоту» за россиянами по миру

В МИД РФ рассказали, что американские спецслужбы с недавних пор усиленно «охотятся» за россиянами по всему миру, сообщает РИА Новости .

В ведомстве заявили, что американские спецслужбы в последнее время часто отправляют в третьи страны запросы на задержание и арест российских граждан.

В МИД РФ назвали это настоящей «охотой» за россиянами.

В ведомстве предупредили соотечественников о росте угрозы задержаний в третьих странах по запросам американских спецслужб.

Ранее стало известно, что США могут перестать защищать членов НАТО с низкими тратами на оборону. Американский лидер Дональд Трамп также может отстранить от принятия решений в рамках альянса государства, которые не собираются выполнять взятые финансовые обязательства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.