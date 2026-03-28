США могут перестать защищать членов НАТО с низкими тратами на оборону

Администрация американского президента Дональда Трампа допускает вероятность отказаться от обязательств защищать государства-члены НАТО, которые не нарастят расходы на оборону до целевого показателя в размере 5% ВВП. Об этом рассказали источники Daily Telegraph, сообщает ТАСС .

Трамп может отстранить от принятия решений в рамках НАТО государства, которые не собираются выполнять взятые финансовые обязательства. Так, США могут оставить страны без возможности активировать статью 5 Североатлантического договора о коллективной обороне, участия в обсуждении вопроса о расширении альянса.

Еще такие государства отстранят от совместных учений. Также США могут вывести войска из ФРГ.

Американский президент начал изучать варианты после того, как партнеры США по НАТО не стали отправлять военные корабли для разблокировки судоходства в Ормузском проливе. Пока предложения не показывали в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе.

Государства-члены НАТО должны нарастить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году. Такое решение приняли на саммите Альянса в Гааге в прошлом году.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские базы на Ближнем Востоке. Конфликт продолжается.

