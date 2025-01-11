МИД РФ пригрозило ответными действиями на враждебные США

В российском дипведомстве заявили, что действующая администрация США представляет собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике, но враждебные действия, направленные в отношении нашей страны, без ответа не останутся, пишет ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

«Разумеется, враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии. Продолжится реализация крупных отечественных проектов по добыче нефти и газа, а также импортозамещению, оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах», — сообщили в МИД РФ.

Администрация американского президента Джо Байдена, находясь на исходе своего президентского срока, предприняла очередную попытку подорвать экономику России. Новый пакет санкций затронул не только руководителей крупных энергетических компаний и должностных лиц Минэнерго, но и весь энергетический комплекс страны.

По мнению МИД России, такие действия Вашингтона могут привести к дестабилизации глобальных рынков, однако американские власти готовы пойти на этот риск ради нанесения хотя бы минимального урона российской экономической системе.

Ранее экономист Евгений Коган сообщил, что американские санкции могут повлиять на стабильность российской валюты. По мнению эксперта, рубль может ослабнуть.