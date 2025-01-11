Экономист Коган: из-за санкций США может упасть рубль

Санкции США могут отрицательно повлиять на курс рубля. Также ограничительные меры ударят по экспортному потенциалу компаний, заявил финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в Telegram-канале .

Под санкции попали «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть». По поводу последней у экономиста есть опасения. Он считает, что компания может значительно скорректировать планы по наращиванию добычи. Также Коган не исключил отказа от повышенного Payout по дивидендам — «Газпромнефть» может вернуться к стандартным 50% от прибыли.

Что касается кубышки «Сургутнефтегаза», она распределена на три составляющих: юани, доллары и рублевые депозиты. Но, по мнению финансиста, ограничительные меры повлияют в первую очередь на операционную деятельность.

«Санкции могут привести к ослаблению рубля. Ограничения в отношении судов, доставляющих нашу нефть в разные страны, прежде всего в Китай и Индию, усугубят ситуацию с продажей нашей нефти за рубеж. Упадут продажи — снизится поступление валюты в страну. А это может вызвать ее подорожание», — подчеркнул Коган в беседе с kp.ru.