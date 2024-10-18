МИД РФ назвал убийство главаря ХАМАС «драматическим событием»

Замминистра иностранных дел России Михаил Багданов заявил, что уничтожение лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара вряд ли внесет изменения в ситуацию на Ближнем Востоке. Дипломат также назвал произошедшее «драматическим событием», сообщает РИА Новости .

«Уже не первый раз происходят такие драматические события. Находится всегда замена и уже нашлась», — высказался Богданов.

17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении лидера ХАМАС на юге сектора Газа. Вместе с Синваром также были уничтожены два радикала.

Яхью Синвара считали главным организатором и вдохновителем нападения на Израиль 7 октября 2023 года, в ходе которого погибло около 1200 человек.

Газета The New York Times писала, что Синвара убили во время «обычного патрулирования», и сперва бойцы ЦАХАЛ не знали, что ликвидировали именно главаря палестинских радиков.