Эксперты РЭО расскажут о переработке отходов в школе Тимирязевского университета

С 6 по 12 июля 2025 года в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева — состоится XII Международная летняя экологическая школа MOSES-2025, передает пресс-служба российского регионального оператора.

Основной темой мероприятия станет экологический менеджмент и решение проблем городских зеленых зон и переработки мусора.

«9 июля перед участниками школы выступит замруководителя департамента расширенной ответственности производителей Российского экологического оператора Гусен Ибрагимов, — сообщили в пресс-службе РЭО. — Он расскажет о текущих тенденциях и перспективах развития системы обращения с отходами в стране, поделится опытом реализации успешных проектов и поднимет ключевые проблемы отрасли. Лекция направлена на повышение осведомленности студентов и специалистов о важности грамотного управления отходами и роли каждого гражданина в сохранении окружающей среды».

Доклад будет называться «Обращение с отходами в России: что было, что стало, к чему идем». Лекция пройдет 9 июля в 14:15 в корпусе 29, аудитории 211.

«Московская международная летняя экологическая школа (MOSES) традиционно проводится на базе РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева с 2010 года, это научно-практическая площадка, где молодые и выдающиеся ученые обмениваются опытом и своими наработками в области экологии, охраны окружающей среды и устойчивого развития. Каждый год тематика школы меняется в связи с новыми веяниями и проблемами, но из года в год школа посвящена экологии, необходимости экологического образования и просвещения не только в научных кругах, но и для людей, напрямую не связанных с наукой», — сказала и. о. заведующего кафедры экологии Мария Тихонова, куратор летней экологической школы.