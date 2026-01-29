МИД РФ: диалог с ЕС возможен при отказе Брюсселя от санкций

Восстановление отношений между Россией и Европейским союзом возможно только в случае кардинального пересмотра Брюсселем своего внешнеполитического курса. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

По его словам, Европа должна отказаться от враждебного подхода, закрепленного в ее доктринальных документах, прекратить санкционную политику, «накачивание оружием киевского режима» и саботирование мирного процесса вокруг Украины.

«Восстановление отношений с ЕС видится возможным только в том случае, если европейские коллеги в корне изменят подход к взаимодействию с Россией… Придут, наконец, к осознанию, что навязчивая идея о нанесении Москве „стратегического поражения“ — это тупиковый путь, движение по которому неизбежно приведет некогда единую Европу на обочину политических и исторических процессов», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что параметры и сферы будущего взаимодействия Россия будет определять самостоятельно, исходя из своих национальных интересов и оценки ситуации.

Масленников отметил, что сложно предсказать, каким именно будет новый формат отношений, а процесс его строительства будет «долгим и непростым». При этом он категорически исключил возврат к прежней модели отношений, которая, по его мнению, в конечном итоге и привела к нынешнему кризису.

