МИД Польши передал Москве ноту протеста из-за падения дрона

МИД Польши направил России ноту протеста из-за беспилотника, который 20 августа упал и взорвался на востоке республики, сообщает ТАСС .

Соответствующий документ был опубликован на сайте внешнеполитического ведомства. В тексте польские власти обвиняют Москву в «намеренной провокации».

Также они заявляют, что Москва якобы нарушила «обязательства по соблюдению суверенитета Польши». При этом никаких доказательств в документе не приводится.

В ночь на 20 августа на кукурузном поле в селе Осины Люблинского воеводства на востоке Польши упал и взорвался дрон. В результате происшествия никто не пострадал.

В местной прокуратуре на данный момент не смогли установить производителя и тип беспилотника. Несмотря на это, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в провокациях, заявив, что это был якобы российский дрон.