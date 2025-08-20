Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш обвинил Россию в провокациях
Фото - © РИА Новости, Алексей Витвицкий
Неизвестный объект, который упал и взорвался в населенном пункте Осины Мазовецкого воеводства Польши, по мнению министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша, является российским дроном. Однако никаких доказательств этого утверждения нет, пишет РИА Новости.
По информации окружного прокурора Люблина Гжегожа Трусевича, обнаруженный объект имеет военное происхождение. На месте происшествия были найдены обгоревшие фрагменты из металла и пластика.
Представитель местной полиции сообщил, что в результате взрыва никто не пострадал, хотя в нескольких домах были повреждены окна. Министр обороны Польши заявил о новой провокации со стороны России, утверждая, что российский беспилотник нарушил воздушное пространство страны. При этом Косиняк-Камыш не предоставил никаких доказательств, которые могли подтвердить его правоту.
По словам министра, польские власти уже связались с МИД и министром Радославом Сикорским для принятия соответствующих дипломатических мер в ответ на инцидент. Стоит отметить, что это не первый случай, когда Варшава выдвигает подобные обвинения против Москвы без предъявления каких-либо подтверждений факта нарушения воздушного пространства.
В конце 2022 года произошел инцидент с падением снарядов на польской территории недалеко от украинской границы, в результате которого погибли два человека. Хотя первоначально польские власти заявляли о российском происхождении снарядов, позднее экс-президент Польши Анджей Дуда признал более вероятным их украинское происхождение.
Агентство AP сообщило, что это были украинские ракеты, запущенные для перехвата российских. Эксперты, изучив фотографии с места происшествия, определили, что обнаруженные обломки принадлежали ракете украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.