Неизвестный объект, который упал и взорвался в населенном пункте Осины Мазовецкого воеводства Польши, по мнению министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша, является российским дроном. Однако никаких доказательств этого утверждения нет, пишет РИА Новости .

По информации окружного прокурора Люблина Гжегожа Трусевича, обнаруженный объект имеет военное происхождение. На месте происшествия были найдены обгоревшие фрагменты из металла и пластика.

Представитель местной полиции сообщил, что в результате взрыва никто не пострадал, хотя в нескольких домах были повреждены окна. Министр обороны Польши заявил о новой провокации со стороны России, утверждая, что российский беспилотник нарушил воздушное пространство страны. При этом Косиняк-Камыш не предоставил никаких доказательств, которые могли подтвердить его правоту.

По словам министра, польские власти уже связались с МИД и министром Радославом Сикорским для принятия соответствующих дипломатических мер в ответ на инцидент. Стоит отметить, что это не первый случай, когда Варшава выдвигает подобные обвинения против Москвы без предъявления каких-либо подтверждений факта нарушения воздушного пространства.

В конце 2022 года произошел инцидент с падением снарядов на польской территории недалеко от украинской границы, в результате которого погибли два человека. Хотя первоначально польские власти заявляли о российском происхождении снарядов, позднее экс-президент Польши Анджей Дуда признал более вероятным их украинское происхождение.

Агентство AP сообщило, что это были украинские ракеты, запущенные для перехвата российских. Эксперты, изучив фотографии с места происшествия, определили, что обнаруженные обломки принадлежали ракете украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.