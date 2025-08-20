Неизвестный объект упал и взорвался в Мазовецком воеводстве Польши

Ночью 20 августа в селе Осины Луковского района Мазовецкого воеводства Польши произошел взрыв неопознанного предмета на кукурузном поле. В результате происшествия никто не пострадал, но в нескольких домах выбило окна, об этом пишет РИА Новости .

Польская полиция сообщила, что на месте происшествия обнаружены обгоревшие фрагменты металла и пластика. Природа и происхождение взорвавшегося объекта пока не установлены.

Специалисты изучают найденные обломки и окружающую территорию, сообщил представитель полиции. По его словам, объект имеет искусственное происхождение.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что системы радиолокации не зарегистрировали никаких нарушений воздушного пространства страны в районе Лукува прошлой ночью ни со стороны украинской, ни со стороны белорусской границы.

По предварительным данным военных, найденный объект может представлять собой старый авиадвигатель с пропеллером. Соответствующая информация уже направлена в Центр управления воздушными операциями. На месте обнаружения работают оперативные службы, включая военную полицию, которая тщательно изучает находку. Для полного обследования территории привлечены поисково-спасательные группы, действующие как на земле, так и с воздуха.