МИД Киргизии: в Москве закрыли дело против таксиста, высадившего участников СВО

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Информация об отказе таксиста вести участников СВО в Москве по нужному им адресу распространилась в СМИ 3 июня, МИД Киргизии оперативно отреагировал на ситуацию и позднее сообщил, что уголовное дело в отношении гражданина Республики закрыли, говорится на официальном сайте иностранного ведомства .

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства», после того, как СМИ сообщили, что таксист-иностранец высадил на МКАД нетрезвых участников СВО.

Гражданин Киргизии обратился за помощью в посольство своей страны и получил нужную консульско-правовую помощь.

«Посольством Кыргызской Республики в Российской Федерации была направлена официальная Нота в адрес министерства иностранных дел Российской Федерации с просьбой об объективном и всестороннем рассмотрении возбужденного уголовного дела в отношении данного гражданина», — сообщили в МИД Киргизии.

В итоге Следком закрыл уголовное дело в отношении мужчины в связи с отсутствием состава преступления.

Ранее сообщалось, что таксист высадил нетрезвых пассажиров из-за оскорблений, изменений способа оплаты и маршрута дальше на 100 километров от первоначальной точки.