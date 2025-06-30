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МИД Белоруссии: ситуация на Ближнем Востоке может стать катастрофой для Европы

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке может обернуться катастрофическими последствиями для Европы, пишет ТАСС .

«Он (конфликт, — прим. ред.) будет иметь гораздо более катастрофические последствия», — отметил он.

По словам Рыженкова, странам Евросоюза «надо вкладывать куда-то деньги, надо каким-то образом привлекать к себе какую-то рабочую силу и привлекать какие-то ресурсы».

«Перекрытие этих всех каналов — это очень серьезный будет, естественно, вызов», — отметил он.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тегеран обвинили в реализации тайной военно-ядерной программы. ЦАХАЛ атаковал военные и ядерные цели Ирана. После чего исламская республика ударила ракетами в ответ.

В ночь на 22 июня американские войска провели разовую атаку по иранским ядерным объектам. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по военной базе Эль-Удейд США в Катаре. Тогда в Тегеране заявили, что не хотят продолжать эскалировать ситуацию.

После этого президент Штатов Дональд Трамп заявил о возможности мирного урегулированию ирано-израильского конфликта.