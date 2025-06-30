МИД Белоруссии: ситуация на Ближнем Востоке может стать катастрофой для Европы

Политика

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что ситуация на Ближнем Востоке может обернуться катастрофическими последствиями для Европы, пишет ТАСС.

«Он (конфликт, — прим. ред.) будет иметь гораздо более катастрофические последствия», — отметил он.

По словам Рыженкова, странам Евросоюза «надо вкладывать куда-то деньги, надо каким-то образом привлекать к себе какую-то рабочую силу и привлекать какие-то ресурсы».

«Перекрытие этих всех каналов — это очень серьезный будет, естественно, вызов», — отметил он.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тегеран обвинили в реализации тайной военно-ядерной программы. ЦАХАЛ атаковал военные и ядерные цели Ирана. После чего исламская республика ударила ракетами в ответ.

В ночь на 22 июня американские войска провели разовую атаку по иранским ядерным объектам. После этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по военной базе Эль-Удейд США в Катаре. Тогда в Тегеране заявили, что не хотят продолжать эскалировать ситуацию.

После этого президент Штатов Дональд Трамп заявил о возможности мирного урегулированию ирано-израильского конфликта.