Канцлер Германии Фридрих Мерц, стремясь укрепить позиции страны в Евросоюзе, в последнее время оказывает чрезмерное давление на партнеров, что может повлиять на его политический имидж, сообщает «Царьград» .

Мерц активно добивается усиления роли страны в Европейском союзе. По данным Politico, его стремление к лидерству в ЕС в целом поддерживается европейскими партнерами, однако вызывает опасения из-за чрезмерного давления.

Издание отмечает, что Германия как крупнейшая экономика Европы должна действовать осторожно, чтобы сохранять баланс интересов внутри объединения. В последнее время, по мнению наблюдателей, Мерц проявляет излишнюю настойчивость, что может привести к рискам для его политической репутации.

Особое внимание уделяется инициативе Мерца по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов. Если этот план не будет реализован, канцлер может оказаться в уязвимом положении, что негативно скажется на его имидже как европейского лидера.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.