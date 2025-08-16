Мерц: Киев может надеяться на непоколебимую солидарность со стороны Европы

Киев может надеяться на «непоколебимую солидарность» стран Европы во время мирного урегулирования конфликта с Россией. Главы государств ЕС положительно относятся к усилиям президента США Дональда Трампа по окончанию боестолкновений, написал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в соцсети Х, сообщает РИА Новости .

«Мир» позволит обеспечить ключевые интересы в сфере безопасности Украины и ЕС.

Главы государств Европы положительно относятся к усилиям Трампа по достижению «справедливого и прочного мира».

До этого источник РИА Новости рассказал, что Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа сначала 30 минут разговаривал с главой Украины Владимиром Зеленским. Потом к их диалогу присоединились руководители государств НАТО и Евросоюза