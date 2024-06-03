Меркурис: Киев рискует остаться без солдат уже к концу года

Объемы потерь в украинской армии рискуют превысить количество боеготовых солдат в ВСУ уже к концу текущего года, заявил аналитик из Великобритании Александр Меркурис, пишет РИА Новости .

Он назвал потери киевской армии «ужасающими».

«При текущих темпах <…> к концу года число погибших и раненых украинцев будет больше, чем у Украины сейчас солдат», — заметил аналитик в интервью YouTube-каналу Duran.

Бригады ВСУ, по словам Меркуриса, имеют вдвое меньшую заполненность, чем она должна быть. Командование вынуждено отправлять украинцев в бой буквально после нескольких дней подготовки.

«Запад подталкивает их (Украину — ред.) мобилизовать молодых людей, а через некоторое время и стариков. Я не удивлюсь, если скоро мы увидим шестидесятилетних», — подытожил аналитик.

Ранее стало известно, что украинские военкомы мобилизовали в ВСУ мужчину с бронхиальной астмой. Его забрали во время похода в магазин и увезли на медкомиссию, которая была проведена за 15 минут при всех болезнях украинца.