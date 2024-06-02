Военкомы мобилизовали в ВСУ украинца с бронхиальной астмой

Бойца зовут Юрий Водян. Он оказался в российском плену. Военнопленный рассказал, что встретился с сотрудниками территориального центра комплектования 14 ноября прошлого года в Николаевской области.

«В машину нас затолкали и сразу повезли в Березноватое, в военкомат… Сказали: „Вам просто отметиться, вечером уже дома будете“», — вспомнил он.

Но после заполнения документов украинца повезли на медкомиссию в Николаев, несмотря на его отсрочку по здоровью из-за астмы, двухсторонней дисплазии легких и вегетососудистой дистонии.

«Медкомиссия за пятнадцать минут прошла», — уточнил Юрий.

Также пленных рассказал, что похожая участь постигла многих украинцев в небольших селах и районных центрах страны.

«Большинство (мобилизованных — ред.) из сел, потому что по городам сильно не будут ездить, в машины паковать, потому что люди начнут это снимать, и поднимать бунты и протесты», — резюмировал военнопленный.