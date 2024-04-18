Мэр Москвы пожелал удачи на новом месте работы бывшему вице-мэру Бочкареву

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал успехов на новом месте работы бывшему вице-мэру по строительству Москвы Андрею Бочкареву, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

На протяжении 13 лет он занимался в Москве строительством. Под его руководством возводились станции метро, дороги, школы, детские сады и больницы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Андрей Бочкарев внес огромный вклад в развитие города.

Ранее заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева сняли с должности. Указом мэра Москвы Сергея Собянина № 24-УМ от 17 апреля Бочкарева уволили с занимаемой должности. В документе сообщается, что вице-мэр покинул свой пост по личной инициативе.

На место Бочкарева назначен Владимир Ефимов, который занимал должность заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.