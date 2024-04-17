Уволен вице-мэр по строительству Москвы Андрей Бочкарев
Вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики Бочкарев снят с должности
Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости
Заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева сняли с должности, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Указом мэра Москвы Сергея Собянина № 24-УМ от 17 апреля Бочкарева уволили с занимаемой должности. В документе сообщается, что вице-мэр покинул своей пост по личной инициативе.
На место Бочкарева назначили Владимира Ефимова. Ранее он занимал должность заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Пост Ефимова займет Мария Багреева. Она занимала ранее должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития столицы.