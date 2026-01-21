Мэр Киева предупредил о гуманитарной катастрофе в столице

Столица Украины оказалась на грани гуманитарного кризиса из-за масштабных повреждений энергетической и коммунальной инфраструктуры. Об этом в интервью британской газете The Times заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его данным, только в январе город покинули около 600 000 человек. Кличко связал это с целенаправленными ударами по объектам жизнеобеспечения.

«Русские хотят устроить гуманитарную катастрофу в нашем родном городе, чтобы люди замерзли зимой», — заявил мэр.

Публикация описывает тяжелые бытовые условия: в некоторых домах настолько холодно, что вода замерзает в унитазах, а на окнах образуется лед.

В своем интервью Виталий Кличко также раскритиковал президента Владимира Зеленского, обвинив его в разжигании внутренних политических конфликтов в кризисный момент и в отказе от встречи для решения вопросов, связанных с энергоснабжением и противовоздушной обороной города.

