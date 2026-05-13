Мария Захарова прокомментировала высказывания Юлии Мендель об эпизоде, связанном с Владимиром Зеленским. По словам дипломата, речь шла не о бытовой ситуации, а о более серьезных вещах.

«Что значит он пошел в туалет одним человеком, а вышел оттуда веселым, проведя там 15 минут? Вы меня, конечно, извините, но это же не разовое расстройство желудка и „наконец добежал Зеленский до клозета“. Речь то идет о том, что понятно и доступно рассказала Юлия Мендель — она рассказала о том, как происходит „зарядка Зеленского“, только не ЛФК, а соответствующими средствами», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что интервью Мендель вызвало широкий общественный резонанс.

