«Мем-канонизация упырей»: Захарова рассказала, как продолжается уничтожение УПЦ
Фото - © Медиасток.рф
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала обложку журнала со «святым» президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее украинский журнал выпустил номер с обложкой, где изобразил Зеленского и двоих руководителей его правительства в белых одеждах, также сверху были нимбы, а сзади — ангельские крылья.
«Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что, по всей видимости, местное СМИ аккуратно намекает всем, что украинцы готовы даже на это, лишь бы режим отлетел.
