«Мем-канонизация упырей»: Захарова рассказала, как продолжается уничтожение УПЦ

Ранее украинский журнал выпустил номер с обложкой, где изобразил Зеленского и двоих руководителей его правительства в белых одеждах, также сверху были нимбы, а сзади — ангельские крылья.

«Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что, по всей видимости, местное СМИ аккуратно намекает всем, что украинцы готовы даже на это, лишь бы режим отлетел.

Ранее официальный представитель МИД Р отреагировала на слова экс-главы украинского МИД Дмитрия Кулебы об указе президента страны, по которому бывшим дипломатам запрещено покидать государство. Она назвала это «заговором в дурдоме».