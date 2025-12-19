Мелони и Макрон сыграли ключевую роль в срыве плана по изъятию активов РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон фактически «убили» план Евросоюза по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

Их сопротивление, как утверждают собеседники издания, кардинально изменило настроения на саммите ЕС. По данным FT, Мелони стала главным «убийцей» инициативы, в то время как Макрон во время обсуждений в основном сохранял молчание.

Лидеры Франции и Италии выразили серьезную обеспокоенность, смогут ли их национальные парламенты одобрить финансовые гарантии, которые запрашивала Бельгия для страховки от возможных юридических исков. В результате после 17 часов переговоров 27 лидеров стран-членов ЕС согласились предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро не за счет российских активов, а напрямую из общего бюджета союза.

«Здравый смысл возобладал. ЕС смог обеспечить необходимые ресурсы, но сделать это с помощью решения, которое имеет прочную основу с юридической и финансовой точек зрения», — заявила Мелони после саммита. Макрон также назвал этот вариант наиболее реалистичным и практичным. Победу в этом противостоянии, по мнению FT, одержала Бельгия и ее жесткая позиция по обеспечению юридической защиты.

В октябре Reuters сообщал, что в Европе заморожено около 210 миллиардов евро российских активов, большая часть из которых находится у бельгийского депозитария Euroclear.