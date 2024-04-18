Меликов: инцидент на КПП «Герзель» требует самого детального анализа

Инцидент с задержанием руководителя управления МЧС РФ по Чеченской республике Алихана Цакаева на КПП «Герзель» требует внимательного и детального анализа, заявил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram .

Он подчеркнул, что произошедшее никак не отразится на «братских и добрососедских отношениях» с чеченским народом.

«И хотя инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка, я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД. Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой „постыдной провокации“, потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка», — написал Меликов.

Глава Дагестана отметил, что в период угрозы республикам со стороны международных бандформирований правоохранители «самоотверженно защищали родную землю» и целостность России. Сотрудники МВД республики, по его словам, профессионально служат на благо обществу и действуют исключительно в рамках правил и инструкций.

«Еще раз повторю, я убежден в том, что инциденту будет дана объективная оценка, и он никак не скажется на добрых отношениях наших регионов, проверенных временем и многими испытаниями», — резюмировал Меликов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал задержание Цакаева «постыдной провокацией». Генерал, имеющий множество наград,, по его словам, не совершал никаких грубых нарушений, а формы и документов при нем не было, так как все случилось в его выходной. Кадыров призвал властей разобраться с лицами, задержавшими Цакаева.