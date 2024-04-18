Кадыров призвал власти Дагестана отреагировать на «постыдное» задержание Цакаева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на задержание начальника ГУ МЧС РФ по Чечне Алихана Цакаева на границе с Дагестанов, назвав случившееся в своем Telegram-канале «постыдной провокацией».

Кадыров заявил, что уже установленные лица пытались задержать Цакаева на КПП «Герзель» без веских на то оснований. Глава Чечни утверждает, что генерал, имеющий множество наград, не совершал грубых нарушений, не имел при себе документов и формы, так как все случилось в его выходной день.

Глава Чечни призвал власть Дагестана разобраться с лицами, задержавшими Цакаева. Он считает, что таких блюстителей закона не должно быть в рядах служащих.

«Обращаюсь к руководству Дагестана, чтобы обратили внимание на произошедшее и приняли соответствующие меры в отношении виновных КПП „Герзель“. Они не должны носить и марать форму блюстителя», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров отреагировал на новость о запрете исполнять гимн России на территории Чеченской Республики. Данное сообщение он назвал «маразмом».