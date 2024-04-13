Кадыров назвал маразмом сообщения о запрете исполнения гимна РФ в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что утверждения о введенном запрете на исполнение российского гимна в регионе — это «маразм и ложь», сообщает Газета.ru .

Ранее в СМИ появились сообщения, что из-за новых требований к музыкальным произведениям в республике, ограничивающим темп от 80 до 116 ударов в минуту, гимн страны якобы подпадает запрещается, так как его темп — 76 ударов в минуту.

По словам Кадырова, новый закон касается только исполнения национальной чеченской музыки.

«Обратите внимание на слова „национальной“ и „чеченской“. И обратите внимание на отсутствие слова „запрет“. Все это — рекомендация для исполнителей чеченских мелодий», — подчеркнул глава региона.

Он пояснил, что рекомендация была разработана в республике, чтобы сохранить выразительность, самобытность и особенность местной музыки.