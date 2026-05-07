Дмитрий Медведев: ЕС и США сегодня разделены как никогда за последние 100 лет

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европа и США сегодня разделены как никогда за последние 100 лет. Об этом он написал в статье, опубликованной на ресурсах RT .

По словам Медведева, нарастающие разногласия между союзниками проявились в заявлениях американских политиков и позиции европейских стран по Ирану.

«Угрозы Дональда Трампа вывести США из НАТО, озвученные им 27 марта 2026 года на инвестфоруме в Майами, заявления Джей Ди Вэнса об утрате Европой своей идентичности в ходе интервью телеканалу Fox News 15 марта 2026 года вместе с отказом европейских стран напрямую присоединяться к агрессии против Ирана и участвовать в авантюре по „военному разблокированию“ (а потом — блокированию) Ормузского пролива разделяют Европу и Америку как никогда за последние 100 лет», — сказал зампред Совбеза РФ.

Происходящее, по его оценке, свидетельствует о приближении «стратегической автономии» Европы.

«Главный вопрос — кто будет диктовать будущую повестку дня в нынешней беззубой и фригидной Европе. Претендентов хватает. Тут и омерзительная брюссельская евробюрократия. Болтливые и самодовольные галльские содомиты. И наконец, о своих претензиях на гегемонию в Старом Свете в последнее время все громче говорит руководство Германии, одновременно выхолащивая в общественном восприятии ответственность своих предков за преступления нацизма», — заявил Медведев.

