Медведев заявил, что у Германии есть 2 пути: собственные похороны и отрезвление

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у Германии есть два варианта развития — война с утратой государственности или пересмотр внешней политики. Об этом сообщает RT .

В статье, опубликованной на RT, Дмитрий Медведев написал, что милитаристская Германия не нужна ни Европе, ни России, поскольку в таком виде она «опасна и непредсказуема».

«Милитаристская Германия не нужна сморщенной и слабоумной Европе, которая хотела бы сохранить хоть какую-то политическую субъектность в новом многополярном мире. Такая Германия не нужна в будущем и нам — она опасна и непредсказуема. Так что у Берлина лишь два пути. Один — война и позорные похороны собственной государственности без какой-либо надежды на очередное „чудо Бранденбургского дома“. Второй — отрезвление, а затем и геополитическое выздоровление с полной перекройкой своих внешнеполитических ориентиров на основе трудного, но важного диалога», — сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, для России приемлемы оба сценария дальнейшего развития ситуации.

«Слово за ФРГ. И надеюсь, это не будут всем известные слова: „Если мне суждено погибнуть, то пусть погибнет и немецкий народ, потому что он оказался недостойным меня“», — добавил Медведев.

