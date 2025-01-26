Медведев: в первую неделю президентства Трамп попытался «запутать весь мир»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что глава американского государства Дональд Трамп предпринял попытку запутать мировое сообщество в первую неделю своего президентства.

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Также к своему посту Медведев прикрепил кадр традиционного «перекрестного» рукопожатия участников саммита АСЕАН 2017 года на Филиппинах. При этом из общей схемы выбивались Трамп и Медведев, который представлял РФ в качестве премьер-министра страны.

«И снова здравствуйте!» — подписал фотографию зампред Совбеза РФ.

Ранее Дмитрий Медведев назвал довольно забавной церемонию инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. По его словам, лучшей реакцией РФ стали переговоры президента РФ Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином.