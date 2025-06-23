Медведев успокоил Трампа: Россия не будет передавать ядерное оружие Ирану

Ранее Медведев в своих соцсетях заявил, что «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». В ответ американский лидер потребовал немедленно его проинформировать, если другие государства будут готовы передать Ирану ядерное оружие.

«По поводу обеспокоенности президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану — он не смог достичь своих целей», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.

Он подчеркнул, что Москва не планирует передавать Тегерану ядерное вооружение, поскольку, в отличие от Израиля, Россия является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Кроме того, Медведев напомнил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений России и Соединенных Штатов остается в силе.