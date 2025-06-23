Трамп ответил Медведеву на слова про поставку ядерного боекомплекта Ирану

Президент США Дональд Трамп ответил зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву на его слова о том, что «ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». Республиканец заподозрил, что российский политик «небрежно произнес „N-слово“ (ядерное!)», сообщает Baza .

«Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России, небрежно произнес „N-слово“ (ядерное!), и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал или это просто плод моего воображения? Если он это сказал и если это подтвердится, пожалуйста, дайте мне знать сразу», — написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.

Американский президент заявил, что «„N-слово“» не нужно воспринимать «так легкомысленно».

«Полагаю, поэтому (президент России Владимир — ред.) Путин — босс», — добавил Трамп.

Президент также заявил, что у Соединенных Штатов есть ядерные подлодки — «самое мощное и лучшее оборудование, на 20 лет опережающее остальных».

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Израилю вслед за Ираном следует отказаться от ядерных программ.

