Медведев: Израилю вслед за Ираном надо отказаться от ядерных программ

Израилю, как и Ирану, необходимо отказаться от ядерных программ. У Тель-Авива она точно есть, а у Тегерана — неизвестно, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иран не станет отказываться от ядерной программы. Тегеран видит собственное выживание в ней, поэтому она будет продолжена, сказал Медведев.

По его словам, Западу стоит попытаться забрать ядерное оружие у новых членов ядерного клуба. Однако, если захотеть уничтожить всю программу, как этого хочет Израиль, то Иран, в случае наличия ЯО, его использует.

Если этого не произойдет, то Тегеран попробует восстановить ядерную программу любым способом.

«Нетаньяху уйдет, но Иран останется. Во главе с новым аятоллой», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что у РФ и МАГАТЭ нет доказательств планов Ирана создать ядерное оружие. Также у Тегерана нет стремления к этому.